Определена стоимость iPhone 12 без наценки

Так, согласно информации источников, ссылающихся на отчет Nikkei, стоимость iPhone 12 без наценки соответствует 373 долларам. Также источники поделились и ценами компонентов смартфона. Самой дорогой деталью устройства, как выяснилось, является OLED-дисплей, оцененный в 70 долларов. В то же время, цена процессора Apple A14 Bionic составляет 40 долларов, тогда как оперативная память SK Hynix оценена в 12,8 долларов. Флеш-память южнокорейского гиганта Samsung, которая используется в iPhone 12, стоит порядка 19,2 долларов, а датчики CMOS от Sony - 8 долларов.

Однако из розничной цены на себестоимость модели приходится примерно 50%, поскольку необходимо брать во внимание также расходы на создание компонентов, маркетинг, рекламу и прочее. Напомним, что на рынке США iPhone 12 сейчас продается за 800 долларов.