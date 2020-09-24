Определено будущее линейки недорогих флагманов Samsung Fan Edition
Так, со слов Samsung, FE обозначает Fan Edition. По сути, новая линейка пришла на замену не успевшей стать линейкой серии Lite. Представители самого бренда заявили, что решение о переименовании было принято на основе того, что смартфоны Fan Edition будут представлять из себя полноценные флагманы, просто по более доступным ценам, в связи с чем “облегчающая” приставка Lite оказалась не к месту.
Ожидается, что корейский техногигант и дальше будет придерживаться основанной в этом году стратегии: в начале года будет презентоваться ультимативный флагман по достаточно высокой цене, а через 6-7 месяцев после этого компания будет анонсировать новое устройство на том же железе, но по уже более приятным ценам. Напомним, что представленный вчера Samsung Galaxy S20 FE оценили в России в 50 тыс рублей.