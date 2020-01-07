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Определены лидеры рынка Android смартфонов
Пятерка лидеров состоит из китайских компания
Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu сформировал итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых стабильных, а также производительных мобильных устройств. Сейчас же представители источника выявили лидеров рынка Android смартфонов.
Так, первую строчку данного рейтинга занимает китайский технологический гигант Huawei, которому досталось порядка 15,36% доли рынка, тогда как второе место принадлежит его дочерней компании Honor, незначительно отставшей от него на 4,91%. Таким образом, общая доля рынка данных компаний составила порядка 25,8%, что делает Huawei владелицей четверти крупнейшего рынка смартфонов на операционной системе Android.
Что касается третьего места, то оно досталось китайской компании Vivo, рыночная доля которой составила 9,45%, в то время как Oppo смогла захватить 9,26%. Xiaomi, на удивление, досталось в данном рейтинге лишь пятое место, поскольку доля компании была определена как 8,25%.