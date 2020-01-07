Определены лидеры рынка Android смартфонов

Что касается третьего места, то оно досталось китайской компании Vivo, рыночная доля которой составила 9,45%, в то время как Oppo смогла захватить 9,26%. Xiaomi, на удивление, досталось в данном рейтинге лишь пятое место, поскольку доля компании была определена как 8,25%.