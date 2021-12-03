Определены мощнейшие Android-смартфоны за ноябрь

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Определены мощнейшие Android-смартфоны за ноябрьОт Black Shark 4S Pro до realme GT
Команда популярного мобильного бенчмарка AnTuTu поделилась свежим рейтингом самых мощных смартфонов на базе Android.
Так, на первом месте ноябрьского рейтинга оказался Black Shark 4S Pro. Отметим, что данный смартфон был лидером в и предыдущем месяце. Аппарат работает на базе флагманского чипа Snapdragon 888+ с 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон набрал 875 382 балла.
На втором месте расположился Red Magic 6S Pro, а замыкает тройку лидеров iQOO 8 Pro. Четвертого места удостоилась модель Black Shark 4 Pro с процессором Snapdragon 888. Еще в список попали vivo X70 Pro+, ASUS ROG Phone 5S, iQOO 8, Legion Phone Duel 2, OPPO Find X3 Pro и realme GT.
Источник: AnTuTu