Определены мощнейшие Android-смартфоны за ноябрь

Так, на первом месте ноябрьского рейтинга оказался Black Shark 4S Pro. Отметим, что данный смартфон был лидером в и предыдущем месяце. Аппарат работает на базе флагманского чипа Snapdragon 888+ с 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон набрал 875 382 балла.

На втором месте расположился Red Magic 6S Pro, а замыкает тройку лидеров iQOO 8 Pro. Четвертого места удостоилась модель Black Shark 4 Pro с процессором Snapdragon 888. Еще в список попали vivo X70 Pro+, ASUS ROG Phone 5S, iQOO 8, Legion Phone Duel 2, OPPO Find X3 Pro и realme GT.