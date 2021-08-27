Опрос более 40 000 пользователей раскрыл необходимый большинству объём оперативной памяти смартфона

Участие во всём этом приняли более 40 тыс человек. И оказалось, что большинству пользователей достаточно устройства с 8 ГБ оперативной памяти — таких оказалось 32% из числа опрошенных. На втором месте по популярности оказался вариант с 6 ГБ памяти.

16 ГБ ОЗУ оказались необходимы достаточно небольшому (на общем фоне) числу пользователей. О желании обладать смартфоном с таким количеством памяти заявили лишь около 5% опрошенных.