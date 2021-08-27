Опрос более 40 000 пользователей раскрыл необходимый большинству объём оперативной памяти смартфона

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Опрос более 40 000 пользователей раскрыл необходимый большинству объём оперативной памяти смартфонаОказалось, что сверхобъёмы мало кому интересны
За последние несколько лет смартфоны сравнялись с некоторыми компьютерами по количеству оперативной памяти. Так, многие «игровые» телефоны могут похвастаться 12, 16, а порой и 18 ГБ ОЗУ.
Популярный ресурс Android Authority решил провести опрос среди читателей, суть которого сводилась к простому вопросу: сколько оперативной памяти необходимо современному смартфону?
Участие во всём этом приняли более 40 тыс человек. И оказалось, что большинству пользователей достаточно устройства с 8 ГБ оперативной памяти — таких оказалось 32% из числа опрошенных. На втором месте по популярности оказался вариант с 6 ГБ памяти.
16 ГБ ОЗУ оказались необходимы достаточно небольшому (на общем фоне) числу пользователей. О желании обладать смартфоном с таким количеством памяти заявили лишь около 5% опрошенных.