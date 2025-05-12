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Опубликовано 12 мая 2025, 09:04
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Опрос GSMArena: 34% пользователей хотят OnePlus 13T, но купить его не могут

Один из самых популярных компактов на данный момент
Пользователи GSMArena оценили новый OnePlus 13T (он же 13s), но многие столкнулись с проблемой доступности.
Опрос GSMArena: 34% пользователей хотят OnePlus 13T, но купить его не могут

© OnePlus

Смартфон продается только в Китае и Индии, что ограничивает возможности его покупки. По результатам опроса, 34,1% участников готовы приобрести устройство, но не могут из-за региональных ограничений. Еще 25,9% выразили однозначное желание купить модель, несмотря на все недостатки.

Опрос GSMArena: 34% пользователей хотят OnePlus 13T, но купить его не могут

© OnePlus

Некоторые пользователи (17,2%) хотят сначала ознакомиться с отзывами, а 9% считают, что OnePlus сэкономила на камерах, что разочаровало их. Еще 5,6% предпочли бы другой компактный смартфон, отметив, что Vivo X200 Pro mini делает более качественные снимки, чем OnePlus 13T с его 50-мегапиксельной основной камерой и телеобъективом с двухкратным зумом.

Отдельной темой обсуждения стал размер устройства — 6,32 дюйма. Хотя для современного рынка это считается компактным, многие пользователи вспоминают времена, когда такие размеры казались большими, а настоящие «компакты» были меньше 6 дюймов, как iPhone mini.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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