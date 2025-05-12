Опрос GSMArena: 34% пользователей хотят OnePlus 13T, но купить его не могут

Некоторые пользователи (17,2%) хотят сначала ознакомиться с отзывами, а 9% считают, что OnePlus сэкономила на камерах, что разочаровало их. Еще 5,6% предпочли бы другой компактный смартфон, отметив, что Vivo X200 Pro mini делает более качественные снимки, чем OnePlus 13T с его 50-мегапиксельной основной камерой и телеобъективом с двухкратным зумом.

Отдельной темой обсуждения стал размер устройства — 6,32 дюйма. Хотя для современного рынка это считается компактным, многие пользователи вспоминают времена, когда такие размеры казались большими, а настоящие «компакты» были меньше 6 дюймов, как iPhone mini.