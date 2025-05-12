Опрос GSMArena: 34% пользователей хотят OnePlus 13T, но купить его не могут

Опрос GSMArena: 34% пользователей хотят OnePlus 13T, но купить его не могутОдин из самых популярных компактов на данный момент
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Смартфон продается только в Китае и Индии, что ограничивает возможности его покупки. По результатам опроса, 34,1% участников готовы приобрести устройство, но не могут из-за региональных ограничений. Еще 25,9% выразили однозначное желание купить модель, несмотря на все недостатки.
Некоторые пользователи (17,2%) хотят сначала ознакомиться с отзывами, а 9% считают, что OnePlus сэкономила на камерах, что разочаровало их. Еще 5,6% предпочли бы другой компактный смартфон, отметив, что Vivo X200 Pro mini делает более качественные снимки, чем OnePlus 13T с его 50-мегапиксельной основной камерой и телеобъективом с двухкратным зумом.
Отдельной темой обсуждения стал размер устройства — 6,32 дюйма. Хотя для современного рынка это считается компактным, многие пользователи вспоминают времена, когда такие размеры казались большими, а настоящие «компакты» были меньше 6 дюймов, как iPhone mini.