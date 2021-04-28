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Сегодня в 10:32
Опрос показал, что пользователи iPhone любят складные смартфоны меньше всех
Дело в том, что Apple все еще не выпустила устройство в данном форм-факторе
Исследователи провели опрос, направленный на выявление категории пользователей, которым складные смартфоны нравятся меньше всех. Как выяснилось, таковыми оказались владельцы iPhone.
Источники заявляют о том, что пользователи смартфонов Apple неспроста относятся к этой технологии скептически. По их мнению, дело в том, что сам техногигант Apple еще не выпустил ни одного подобного устройства. Выход же складного смартфоны Apple мог бы изменить мнение владельцев iPhone, что, в свою очередь, существенно бы повлияло на результаты данного опроса.
На данный момент в сети полагают, что первый смартфон Apple в складном форм-факторе будет выпущен лишь через два года. Однако пока это только слухи, сама компания таких заявлений не делала.