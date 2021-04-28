Опрос показал, что пользователи iPhone любят складные смартфоны меньше всех

Источники заявляют о том, что пользователи смартфонов Apple неспроста относятся к этой технологии скептически. По их мнению, дело в том, что сам техногигант Apple еще не выпустил ни одного подобного устройства. Выход же складного смартфоны Apple мог бы изменить мнение владельцев iPhone, что, в свою очередь, существенно бы повлияло на результаты данного опроса.

На данный момент в сети полагают, что первый смартфон Apple в складном форм-факторе будет выпущен лишь через два года. Однако пока это только слухи, сама компания таких заявлений не делала.