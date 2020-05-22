Оптическая стабилизация в смартфоне от Vivo превзошла существующие решения

Называется новая система стабилизации “микро-облаком”, а работает она следующим образом: внутри камеры инженеры Vivo реализовали новую систему подвеса. Благодаря ей датчик изображения способен поворачиваться на угол аж до 3-х градусов — это в целых 3 раза больше, чем существующих на рынке решений. Также сама система работает от двух звуковых катушек с ленточным кабелем, которые и соединяют датчик изображения со смартфоном.

Помимо оптической стабилизации, Vivo использует и цифровую для “подавления” тряски, тем самым добиваясь каких-то умопомрачительных результатов.

Стоит также отметить, что сам модуль основной камеры в Vivo X50 Pro обещает быть заметно больше тех, кто представлены в современных девайсах. Так, например, площадь, которую он занимает, составляет аж 363 мм², а его толщина составляет 4,5 мм.

Напомним, что смартфона ожидается уже совсем скоро — 1 июня текущего года.