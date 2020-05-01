Опубликован апрельский рейтинг с самыми быстрыми Android-смартфонами

Так, по данным компании за последний месяц было выпущено в общей сложности 17 новых устройств. Но в конечном итоге, как ни странно, первое место занял смартфон, произведенный не Xiaomi, OnePlus или Huawei, а модель, выпущенная Oppo — Oppo Ace2. Результат новинки в тестировании составил аж 522 110 баллов! На втором месте расположился iQOO Neo3. Уже после этих двух девайсов расположились новинки от OnePlus: OnePlus 8 Pro и OnePlus 8.