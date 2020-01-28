Опубликован график вытеснения кнопочных телефонов смартфонами

Несмотря на то, что востребованность мобильных телефонов лишь падает, в прошлом году россияне покупали их в 3,5 раз чаще планшетов, а также на 70% чаще носимой электроники. Однако в течение последнего года продажи кнопочных телефонов упали на 12% в количественном эквиваленте и на 18% в денежном. Сообщается, что чаще всего россияне покупают модели таких брендов, как teXet, Nokia, Itel, Jinga и отечественную марку BQ-mobille.