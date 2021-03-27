Опубликован качественный рендер iPhone 13 Pro

Впоследствии китайский ресурс Mydrivers поделился особенностями устройства. В частности, авторы отметили, что компания выпустит смартфон в черном матовом цвете, отличающемся от графитового iPhone 12 Pro. Помимо прочего они рассказали, что аппарат получит новое покрытие для металлической рамки по периметру, благодаря чему удастся избежать появления отпечатков пальцев, жирных пятен и прочих загрязнений. По данным источника, все камеры этой модели будут выпирать над поверхностью задней панели, но в то же время будут защищены общим стеклом.