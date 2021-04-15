Опубликован качественный снимок нового iPhone 13 на основе последних утечек

Судя по нему, внешне смартфон не будет сильно отличаться от актуальных моделей. Видимо, Apple решила внести в 2021 году лишь минимальные косметические правки в свой смартфон. К таковым можно отнести более узкий вырез под Face ID, двойную камеру с размещением сенсоров по диагонали, а также новое расположение верхнего динамика.