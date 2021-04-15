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Опубликован качественный снимок нового iPhone 13 на основе последних утечек
Ждём более крупных изменений в iPhone 14?
Анонс новой линейки iPhone — iPhone 13 — ожидается лишь в сентябре 2021 года. Но уже сейчас инсайдеры публикуют множество утечек о новинках Apple. И на основе их всех в сети был опубликован качественный снимок, на котором изображён как раз iPhone 13.
Судя по нему, внешне смартфон не будет сильно отличаться от актуальных моделей. Видимо, Apple решила внести в 2021 году лишь минимальные косметические правки в свой смартфон. К таковым можно отнести более узкий вырез под Face ID, двойную камеру с размещением сенсоров по диагонали, а также новое расположение верхнего динамика.
Напомним, что в числе основных отличий линейки iPhone 13 от iPhone 12 называют появление поддержки частоты обновления экрана 120 Гц. Правда, скорее всего, реализовано это будет лишь в Pro-версиях аппарата.