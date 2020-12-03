Опубликован ноябрьский рейтинг самых мощных недорогих Android-смартфонов

Так, первое место в рейтинге самых мощных смартфонов среднего уровня занял Redmi 10X 5G, которому удалось набрать 404 089 баллов. На удивление, Pro-версия лидера заняла третье место с результатом в 398 227 баллов, тогда как на втором расположился Huawei nova 7 Pro с показателем в 401 091 баллов. На четвертом месте расположился Huawei nova 7, взяв 395 879 баллов, а на пятом, в свою очередь, Honor 30 c 388 751 баллами. Также в списке числятся: Honor X10 (363 363), Honor 30S (353 169), Huawei I nova 7 SE (351 638), Redmi K30 5G (350 048) и Realme Q2 Pro 5G (338 516).