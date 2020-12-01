Опубликован обновленный дизайн самого дешевого 5G-смартфона Samsung

Первое, что бросается в глаза - это “серость” девайса с передней части и “свежесть” с тыльной. То есть если фронтальная камера с челкой под нее напоминают о 2018-2019 годах, то задняя панель переносит нас скорее в 2021-й. К сожалению, несмотря на вероятно скорый анонс Galaxy A32, о смартфоне практически ничего неизвестно. В том числе в сети нет никакой информации о том, какое железо компания будет использовать в новинке.