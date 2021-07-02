Опубликован официальный рендер доступного флагмана Samsung Galaxy S21 FE

Изображениями поделился инсайдер под ником LEAKSPINNER. Причем, судя по опубликованному изображению, это стоп кадр из рекламного ролика. Как видим, Samsung Galaxy S21 FE будет выпущен в пяти вариантах — серебряный, фиолетовый, мятный, белый и черный. Также рендер позволил ознакомиться и с количеством модулей камеры, установленных в аппарате — их будет 3.

Samsung Galaxy S21 FE приписывают Full HD+ дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц и влагозащищенностью IP68. Устройство может получить аккумулятор на 4800 мАч, возможность быстрой зарядки на 25 Вт, а также беспроводной на 15 Вт. Предполагаемая стоимость — 700 долларов или около 51 тыс рублей.