Опубликован первый скриншот HarmonyOS Next, который лишится поддержки Android-приложений

Инсайдер также отметил, что приложения, которые хранят много локальных данных (например, WeChat, мессенджеры, приложения для заметок), будут работать некорректно. Ожидается, что Huawei предложит решения для переноса данных из этих приложений, но пока никаких подробностей не сообщается.

HarmonyOS Next будет выпущена в IV квартале 2024 года. До этого, во II квартале, станет доступна бета-версия для разработчиков.