Опубликован первый снимок со 108-мегапиксельной камеры Redmi Note 11 Pro

Опубликован первый снимок со 108-мегапиксельной камеры Redmi Note 11 ProСделанный в условиях ночного города
На недавнем изображении отчетливо видна надпись 108 Мп, на блоке камеры. Другое изображение демонстрирует сам датчик, который и указывает на наличие технологии объединения пикселей в группы для захвата большего количества света при съемке в условиях слабого освещения.
А вот и первый снимок, сделанный на камеры Redmi Note 11 Pro или Redmi 11 Pro+. Причем важный момент: изображение было сделано в условиях ночного города, что дает каждому лучшую возможность оценить качество работы камеры новых флагманов Redmi бюджетной линейки.
Напомним, официальная премьера смартфонов Redmi Note 11 состоится 28 октября. Они получат платформы MediaTek Dimensity 810 и Dimensity 920, экраны AMOLED, боковые сканеры отпечатков пальцев, стереодинамики JBL, стандартные разъемы для наушников. В топовой версии будет аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.