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Опубликован первый снимок со 108-мегапиксельной камеры Redmi Note 11 Pro

Сделанный в условиях ночного города
Xiaomi продолжает публиковать тизер-снимки, посвященные смартфонам своей линейки Redmi Note. На этот раз компания уделила особое внимание камере будущего смартфона.
Опубликован первый снимок со 108-мегапиксельной камеры Redmi Note 11 Pro

На недавнем изображении отчетливо видна надпись 108 Мп, на блоке камеры. Другое изображение демонстрирует сам датчик, который и указывает на наличие технологии объединения пикселей в группы для захвата большего количества света при съемке в условиях слабого освещения.

Опубликован первый снимок со 108-мегапиксельной камеры Redmi Note 11 Pro

А вот и первый снимок, сделанный на камеры Redmi Note 11 Pro или Redmi 11 Pro+. Причем важный момент: изображение было сделано в условиях ночного города, что дает каждому лучшую возможность оценить качество работы камеры новых флагманов Redmi бюджетной линейки.

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Напомним, официальная премьера смартфонов Redmi Note 11 состоится 28 октября. Они получат платформы MediaTek Dimensity 810 и Dimensity 920, экраны AMOLED, боковые сканеры отпечатков пальцев, стереодинамики JBL, стандартные разъемы для наушников. В топовой версии будет аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Источник: ITHome