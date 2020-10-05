Опубликован рейтинг лучших компаний на рынке смартфонов

Согласно результатам исследования, первое место удалось занять сразу двум компаниям - южнокорейской Samsung и китайской Huawei. Сообщается, что оба производителя набрали по 20% доли рынка. Американская компания Apple, в свою очередь, оказалась на третьем месте с долей в 14%. Третье место досталось популярному китайскому производителю Xiaomi - 10%, тогда как Oppo досталось 9%, а Vivo и Lenovo 8 и 3% соответственно.