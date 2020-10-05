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Сегодня 12:02
Опубликован рейтинг лучших компаний на рынке смартфонов
На первом месте оказались сразу два производителя
Специалисты агентства маркетинговых исследований Visual Captalist подготовили рейтинг лучших компаний на рынке смартфонов во втором квартале текущего года.
Согласно результатам исследования, первое место удалось занять сразу двум компаниям - южнокорейской Samsung и китайской Huawei. Сообщается, что оба производителя набрали по 20% доли рынка. Американская компания Apple, в свою очередь, оказалась на третьем месте с долей в 14%. Третье место досталось популярному китайскому производителю Xiaomi - 10%, тогда как Oppo досталось 9%, а Vivo и Lenovo 8 и 3% соответственно.
Также представители Visual Captalist обратили внимание на то, что китайские производитель смартфонов заняли более 50% всего рынка смартфонов. Авторы поделились, что на рынке мобильных оболочек Android занимает 74%, в то время как iOS досталось 25%.