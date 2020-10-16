Опубликован рейтинг лучших недорогих смартфонов из Китая

Первое место в рейтинге лучших китайских смартфонов до 200 долларов досталось Realme V3. Устройство получило процессор MediaTek Dimensity 720, который набрал в тесте на производительность AnTuTu более 300 тысяч баллов - 302 712. Стоит также отметить наличие энергоемкого аккумулятора на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.