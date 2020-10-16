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Опубликован рейтинг лучших недорогих смартфонов из Китая
Стоимость каждого устройства в списке не превышает 200 долларов
Издание Gizchina опубликовало рейтинг лучших недорогих смартфонов из Китая. Стоимость каждого устройства в списке не превышает 200 долларов.
Первое место в рейтинге лучших китайских смартфонов до 200 долларов досталось Realme V3. Устройство получило процессор MediaTek Dimensity 720, который набрал в тесте на производительность AnTuTu более 300 тысяч баллов - 302 712. Стоит также отметить наличие энергоемкого аккумулятора на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.
На втором месте оказался смартфон китайского гиганта Xiaomi - Redmi Note 9. Напомним, что смартфон работает на базе MediaTek Helio G85, имеет аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.
Замыкает тройку лидеров рейтинга Gizchina - Realme 7. На четвертом месте расположился iQOO U1, тогда как пятое досталось Huawei P40 Lite.