Опубликован рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Первое место в обновленном рейтинге досталось Redmi K40 в модификации на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, который получил 334 балла. Второе место в списке также досталось смартфону китайского бренда Redmi, а именно модели Redmi 10X 5G на 6/128 ГБ, который набрал 282 балла. Замыкает тройку лидеров Redmi Note 9 5G с 257 баллами.