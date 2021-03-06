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Сегодня в 13:28
Опубликован рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и качества
От Redmi K40 до Redmi Note 9 Pro 5G
Команда бенчмарка AnTuTu поделилась рейтингом лучших смартфонов по соотношению цены и качества за февраль текущего года. Стоимость устройств в опубликованном списке не превышает 2000 юаней или примерно 23 тысяч рублей.
Первое место в обновленном рейтинге досталось Redmi K40 в модификации на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, который получил 334 балла. Второе место в списке также досталось смартфону китайского бренда Redmi, а именно модели Redmi 10X 5G на 6/128 ГБ, который набрал 282 балла. Замыкает тройку лидеров Redmi Note 9 5G с 257 баллами.
Также в списке числятся такие смартфоны, как realme Q 5G, Redmi 9, IQOO U3, Redmi K30, realme V15 5G, Redmi Note 9 Pro 5G.