Опубликован рейтинг популярных среди россиян производителей смартфонов

Что касается второй строчки, на ней расположилась китайская компания Xiaomi, которой удалось обогнать бренд Honor. В сети «М.Видео—Эльдорадо» отметили, что в течении первых девяти месяцев 2020 года технологический гигант Xiaomi увеличил оборот смартфонов на 90%. В то же время, доля продаж Samsung составила порядка 28,8%, Xiaomi - 14,9, тогда как у Honor зафиксировали 13,8%.

По словам гендиректор агентства Telecom Daily Дениса Кускова, эта ситуация объясняется вынужденным отказом Huawei от сервисов американской компании Google в связи с санкциями США.