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Сегодня 13:02
Опубликован рейтинг популярных среди россиян производителей смартфонов
От Samsung до Honor
Издание “Ведомости” опубликовало рейтинг самых популярных среди россиян производителей смартфонов. Так, в сентябре на первом месте по прежнему оказалась южнокорейская компания Samsung.
Что касается второй строчки, на ней расположилась китайская компания Xiaomi, которой удалось обогнать бренд Honor. В сети «М.Видео—Эльдорадо» отметили, что в течении первых девяти месяцев 2020 года технологический гигант Xiaomi увеличил оборот смартфонов на 90%. В то же время, доля продаж Samsung составила порядка 28,8%, Xiaomi - 14,9, тогда как у Honor зафиксировали 13,8%.
По словам гендиректор агентства Telecom Daily Дениса Кускова, эта ситуация объясняется вынужденным отказом Huawei от сервисов американской компании Google в связи с санкциями США.