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Сегодня 13:08
Опубликован рейтинг самых мощных чипов для смартфонов
От Qualcomm до MediaTek
Напомним, что сегодня мы публиковали рейтинг смартфонов по соотношению цены и качества от AnTuTu. Однако помимо данного списка популярный бенчмарк также подготовил рейтинг самых мощных чипов для смартфонов.
Так, согласно данным, опубликованным бенчмарком, самым мощным чипом для смартфонов является флагманский Qualcomm Snapdragon 865. Отметим, что процессор объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Отметим, что благодаря встроенной графике производительность данной модели на 20% больше, чем зафиксирована у Adreno 640 в Snapdragon 855.
Что касается второго места, то на нем расположился MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой сетей пятого поколения. А замыкает тройку лидеров Qualcomm Snapdragon 855 Plus.