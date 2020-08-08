Опубликован рейтинг самых мощных чипов для смартфонов

Так, согласно данным, опубликованным бенчмарком, самым мощным чипом для смартфонов является флагманский Qualcomm Snapdragon 865. Отметим, что процессор объединяет восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Отметим, что благодаря встроенной графике производительность данной модели на 20% больше, чем зафиксирована у Adreno 640 в Snapdragon 855.

Что касается второго места, то на нем расположился MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой сетей пятого поколения. А замыкает тройку лидеров Qualcomm Snapdragon 855 Plus.