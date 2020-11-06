Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов на Android

Так, первое место досталось геймерскому флагману ASUS ROG Phone 3, который набрал в тесте на производительность 647 тысяч баллов. Напомним, что это модель работает на базе процессора Snapdragon 865 Plus с 16 Гб оперативной памяти. Вторую строчку занял OPPO Find X2 Pro, набравший 614 тысяч баллов. Замыкает тройку лидеров этого рейтинга iQOO Neo3, который набрал 600 тысяч баллов.

Четвертое и пятое место досталось Samsung Galaxy Z Fold2 5G и Samsung Galaxy Note20 Ultra, которые набрали 597 тысяч баллов. На шестом месте оказался OnePlus 8 Pro, а седьмую строчку занял OnePlus 8. Также в рейтинге можно встретить Xiaomi Mi 10T Pro, Samsung Galaxy S20 FE 5G и Poco F2 Pro.