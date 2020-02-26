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Опубликован рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года
На первом месте оказался смартфон 2018 года
Буквально сегодня журналисты издания MyDrivers опубликовали рейтинг самых продаваемых смартфонов 2019 года. На удивление, первое место в нем занял смартфон, который был выпущен еще два года назад. Речь о iPhone XR, продажи которого достигли отметки 46,3 млн устройств.
Что касается второго места, то оно, в свою очередь, также досталось смартфону от Apple, а именно iPhone 11 с продажами в 37,3 млн единиц. Замыкает же тройку лидеров Samsung Galaxy A10, продажи которого составили 30,3 млн. В первой пятерки оказались еще несколько смартфонов южнокорейского гиганта, в числе которых Galaxy A50 и Galaxy A20 с продажами в 24,2 млн и 19,2 млн устройств соответственно.
Также в данном рейтинге числятся iPhone 11 Pro Max с продажами в 17,6 млн единиц, iPhone 8 - 17,4 млн, Redmi Note 7 - 16,4 млн, а также iPhone 11 Pro - 15,5 млн.