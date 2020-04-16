Опубликован рейтинг самых успешных производителей смартфонов

Так, лидером данного рейтинга стал китайских технологический гигант Huawei, рыночная доля которого достигла 18,51%, тогда как второе место досталось его дочерней компании Honor, занявшей 14,66%. И замыкает тройку лидером компания, неожиданно для многих, компания Oppo, заняв при этом порядка 14,51% рыночной доли. Доля рынка Xiaomi, в свою очередь, составила порядка 13,9%, что позволило компании расположиться на четвертом месте данного рейтинга. Следом за ней оказалась компания Vivo, которая ухватила 13,67%.

В рейтинг также попали такие компании, как Samsung с долей в 4,72%, ZTE - 2,7%, Meizu - 2,6%, OnePlus - 1,25% и Nubia - 0,75%.