Опубликован рейтинг самых востребованных диапазонов цен на смартфоны в России

Согласно результатам исследования, 60% респондентов позволят себе потратить на новое устройство не более 20 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей на новый гаджет готовы потратить 42% респондентов, а 18% – потратили бы не более 10 тысяч. При этом есть и те, кто готов заплатить за новый смартфон от 20 до 40 тысяч рублей – 22%, от 40 до 80 тысяч – 12%, больше 80 тысяч – 6%.

По мнению 71% респондентов, причина смены устройства может быть одна – поломка, 18% убеждены, что менять текущий гаджет нужно при выходе новой модели, 11% опрошенных поменяют свой смартфон, если получат в подарок новый.

Названы и самые популярные среди респондентов марки смартфонов. Они расположились в следующем порядке: 29% предпочитают Samsung, 19% – Huawei, и только 14% – iPhone.