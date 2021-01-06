Опубликован рейтинг самых востребованных моделей iPhone

Судя по результатам исследования, самыми востребованными моделями стали смартфоны новой линейки iPhone 12. Так, согласно опубликованным данным, вся серия взяла порядка 76% рынка iPhone. Несмотря на то, что все устройства этой серии заняли приблизительно одинаковые доли, больше всего в США отдавали предпочтение все же модели iPhone 12 (27%).