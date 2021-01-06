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Опубликован рейтинг самых востребованных моделей iPhone
Также был назван наименее популярный iPhone
Специалисты агентства Consumer Intelligence Research Partners поделились результатами исследования продаж рынка новых iPhone в США. Эти данные позволили сформировать рейтинг самых востребованных смартфонов Apple.
Судя по результатам исследования, самыми востребованными моделями стали смартфоны новой линейки iPhone 12. Так, согласно опубликованным данным, вся серия взяла порядка 76% рынка iPhone. Несмотря на то, что все устройства этой серии заняли приблизительно одинаковые доли, больше всего в США отдавали предпочтение все же модели iPhone 12 (27%).
Наименее популярным, в свою очередь, оказался iPhone 12 mini, на который пришлось лишь 6% проданных iPhone. Специалисты полагают, что обусловлено это тем, что пользователи отдавали предпочтение более дешевым смартфонам производителя, например iPhone XR, iPhone SE и iPhone 11.