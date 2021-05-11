Опубликован рейтинг самых выгодных Android-смартфонов в нескольких ценовых категориях

Стоит отметить, что речь идём о рейтинге, собранном по результатам апреля 2021 года — самый свежий на сегодняшний день рейтинг.

На сайте AnTuTu сообщается, что в ценовой категории до 1999 юаней (23 тыс рублей) самым выгодным оказался Realme GT Neo в версии 6/128 ГБ. Второе место досталось Redmi K40, а третье — Motorola Edge S.