Опубликован рейтинг самых выгодных Android-смартфонов в нескольких ценовых категориях
Стоит отметить, что речь идём о рейтинге, собранном по результатам апреля 2021 года — самый свежий на сегодняшний день рейтинг.
На сайте AnTuTu сообщается, что в ценовой категории до 1999 юаней (23 тыс рублей) самым выгодным оказался Realme GT Neo в версии 6/128 ГБ. Второе место досталось Redmi K40, а третье — Motorola Edge S.
Среди смартфонов, стоящих от 2000 до 2999 юаней (23 тыс рублей — 34,7 тыс рублей) на первом месте расположился Redmi K30S Extreme Commemorative Edition на 8/128 ГБ.
Лидером категории 3000 — 3999 юаней (34,7 тыс рублей — 46,2 тыс рублей) стал смартфон от iQOO — iQOO 7 8/128 ГБ.
Категория от 4000 до 4999 юаней (46,2 тыс рублей — 57,8 тыс рублей) была завоёвана флагманским Lenovo Legion 2 Pro в версии 12/128 ГБ.
Ну и завершил набор рейтингов смартфон, оказавшийся самым лучшим среди тех, что стоят дороже 57,8 тыс рублей. Речь идёт о Oppo Find X3 Pro в модификации 12/256 ГБ.