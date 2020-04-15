Опубликован рейтинг смартфонов, которые чаще всего подделывают

В данном рейтинге представлены устройства, которые чаще всего подвергались подделыванию в первом квартале текущего года на китайском рынке. Так, согласно данным бенчмарка, всего за квартал прошло порядка 7 931 контрафактных смартфона, а общее количество устройств, в свою очередь, составляет 1 295 457.

Так, лидером рейтинга смартфонов, которые чаще всего становились жертвами подделок, является смартфон южнокорейского гиганта Samsung, а именно модель W2019. Со второго по четвертое место расположились фирменные смартфоны Apple, в частности - iPhone X, iPhone 8, iPhone XS Max. И закрывает пятерку лидеров Xiaomi Mi Max 3.