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Сегодня 11:59
Опубликован рейтинг смартфонов, которые чаще всего подделывают
От Samsung до Xiaomi
Разработчиками бенчмарка Master Lu, который представляет собой китайский аналог AnTuTu, был опубликован рейтинг смартфонов, которые чаще всего подделывают.
В данном рейтинге представлены устройства, которые чаще всего подвергались подделыванию в первом квартале текущего года на китайском рынке. Так, согласно данным бенчмарка, всего за квартал прошло порядка 7 931 контрафактных смартфона, а общее количество устройств, в свою очередь, составляет 1 295 457.
Так, лидером рейтинга смартфонов, которые чаще всего становились жертвами подделок, является смартфон южнокорейского гиганта Samsung, а именно модель W2019. Со второго по четвертое место расположились фирменные смартфоны Apple, в частности - iPhone X, iPhone 8, iPhone XS Max. И закрывает пятерку лидеров Xiaomi Mi Max 3.