Опубликован рейтинг смартфонов с лучшими экранами

Так, первое место в рейтинге смартфонов с лучшими экранами досталось Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, который набрал суммарно 89 баллов. Второе место занял OnePlus 8 Pro с 88 баллами, а третье место досталось Apple iPhone 12 Pro с 87 баллами. На четвертом месте оказался Huawei P40 Pro - 85 баллов, тогда как пятое место взял iPhone 11 Pro Max с 84 баллами.

В то же время, специалисты DxOMark признали, что по некоторым характеристикам экран Huawei P40 Pro оказался лучше, чем у смартфонов, оказавшихся в первой тройке.