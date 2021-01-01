Опубликован рейтинг смартфонов с лучшими селфи-камерами

Напомним, что Huawei Mate 40 Pro оснащен селфи-камерой на 13 Мп с диафрагмой F/2,4. По словам специалистов лаборатории DxOMark, эта камера хорошо справляется со всеми сценариями использования. В частности, даже при низком освещении она выдает детализированные фотографии. Таким образом устройство набрало 110 баллов.

На втором месте оказался Huawei P40 Pro, который набрал 108 баллов. Также в списке нашлось место для Huawei Nova 6 5G, набравшего 105 баллов. Asus ZenFone 7 Pro, Samsung S20 Ultra 5G и Note20 Ultra 5G, в свою очередь, набрали 104 балла.