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Сегодня 15:04

Опубликован рейтинг смартфонов с самой быстрой беспроводной зарядкой

OnePlus 8 Pro, как ни странно, не на первом месте
Беспроводная зарядка — крайне удобная технология, имеющая при этом немало компромиссов. Основным таким компромиссом является скорость зарядки при использовании данной технологии — в сравнении с проводными аналогами, скорость ее работы оставляет желать лучшего. Но чем дольше беспроводная зарядка на рынке, тем совершеннее она становится. И именно с целью изменить отношение пользователей к данной технологии, и был опубликован рейтинг смартфонов с самой быстрой беспроводной зарядкой.

Судя по нему, на первом месте по скорости зарядки оказались смартфоны от Huawei и Oppo с их 40 Вт беспроводными зарядными устройствами. И Oppo Reno Ace, и Huawei P40 Pro+ способны заряжаться от 0 до 100% менее чем за час. На втором месте по этому показателю оказались Xiaomi Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro — оба смартфона имеют поддержку беспроводной зарядки аж на 30 Вт! С максимально подробной таблицей на эту тему вы можете ознакомиться ниже:

ПроизводительМодель смартфонаМощность беспроводной зарядки
AppleiPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 87.5 Вт
SamsungGalaxy S20 Ultra, S20 Plus, S20 Galaxy S10 Plus, S10, S10e Galaxy S9 Plus, S9 Galaxy S8 Plus, S8 Galaxy S7 Edge, S7 Galaxy S6 Edge, S615 Вт
GooglePixel 4, 4 XL Pixel 3, 3 XL10 Вт
OnePlusOnePlus 8 Pro30 Вт
LGV60 G8X, G815 Вт
V50, V4010 Вт
SonyXperia 1 II11 Вт
MotorolaEdge+18 Вт
HuaweiP40 Pro+40 Вт
P40 Pro Mate 30 Pro27 Вт
XiaomiMi 10 Pro30 Вт
OppoReno Ace40 Вт

Напомним, что в последнее время по сети ходит множество разговоров о скором анонсе первых смартфонов, которые будут поддерживать беспроводную зарядку, способную заряжать девайсы от 0 до 100% примерно за 30-40 минут!

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