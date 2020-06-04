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Опубликован рейтинг смартфонов с самой быстрой беспроводной зарядкой
OnePlus 8 Pro, как ни странно, не на первом месте
Беспроводная зарядка — крайне удобная технология, имеющая при этом немало компромиссов. Основным таким компромиссом является скорость зарядки при использовании данной технологии — в сравнении с проводными аналогами, скорость ее работы оставляет желать лучшего. Но чем дольше беспроводная зарядка на рынке, тем совершеннее она становится. И именно с целью изменить отношение пользователей к данной технологии, и был опубликован рейтинг смартфонов с самой быстрой беспроводной зарядкой.
Судя по нему, на первом месте по скорости зарядки оказались смартфоны от Huawei и Oppo с их 40 Вт беспроводными зарядными устройствами. И Oppo Reno Ace, и Huawei P40 Pro+ способны заряжаться от 0 до 100% менее чем за час. На втором месте по этому показателю оказались Xiaomi Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro — оба смартфона имеют поддержку беспроводной зарядки аж на 30 Вт! С максимально подробной таблицей на эту тему вы можете ознакомиться ниже:
|Производитель
|Модель смартфона
|Мощность беспроводной зарядки
|Apple
|iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8
|7.5 Вт
|Samsung
|Galaxy S20 Ultra, S20 Plus, S20 Galaxy S10 Plus, S10, S10e Galaxy S9 Plus, S9 Galaxy S8 Plus, S8 Galaxy S7 Edge, S7 Galaxy S6 Edge, S6
|15 Вт
|Pixel 4, 4 XL Pixel 3, 3 XL
|10 Вт
|OnePlus
|OnePlus 8 Pro
|30 Вт
|LG
|V60 G8X, G8
|15 Вт
|V50, V40
|10 Вт
|Sony
|Xperia 1 II
|11 Вт
|Motorola
|Edge+
|18 Вт
|Huawei
|P40 Pro+
|40 Вт
|P40 Pro Mate 30 Pro
|27 Вт
|Xiaomi
|Mi 10 Pro
|30 Вт
|Oppo
|Reno Ace
|40 Вт
Напомним, что в последнее время по сети ходит множество разговоров о скором анонсе первых смартфонов, которые будут поддерживать беспроводную зарядку, способную заряжать девайсы от 0 до 100% примерно за 30-40 минут!