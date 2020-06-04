Опубликован рейтинг смартфонов с самой быстрой беспроводной зарядкой

Судя по нему, на первом месте по скорости зарядки оказались смартфоны от Huawei и Oppo с их 40 Вт беспроводными зарядными устройствами. И Oppo Reno Ace, и Huawei P40 Pro+ способны заряжаться от 0 до 100% менее чем за час. На втором месте по этому показателю оказались Xiaomi Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro — оба смартфона имеют поддержку беспроводной зарядки аж на 30 Вт! С максимально подробной таблицей на эту тему вы можете ознакомиться ниже: