Опубликован список 123 устройств Xiaomi, Redmi и Poco, в которых MIUI заменят на новейшую HyperOS

Ожидается, что новая система будет представлена вместе с грядущими смартфонами Xiaomi 14. HyperOS представляет собой универсальную операционную систему, «предлагающую экосистему для людей, автомобилей и домов». Она будет более тесно интегрирована с другими продуктами и услугами Xiaomi.

Согласно утечке, Xiaomi планирует выпустить обновление HyperOS для широкого спектра смартфонов и планшетов. В список вошли устройства таких линеек, как Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco F5 Pro, Redmi K40 и многие другие. Всего в списке 123 устройства.

Подробнее с самим список можно ознакомиться по ссылке.

Однако стоит отметить, что это всего лишь утечка, и официального подтверждения от Xiaomi о совместимости устройств с HyperOS пока нет.