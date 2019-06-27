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Опубликован список главных производителей телефонов с 1993 по 2017 гг.

На нем можно увидеть, как Samsung сменил Nokia
Издание The Next Web создала очень увлекательную инфографику, на которой можно проследить весь путь развития рынка смартфонов до 2017 года.

Так, благодаря данной иллюстрации, можно заметить, как до 1998 года лидером рынка была Motorola. Справедливости ради стоит отметить, что на тот момент рынок в принципе состоял из двух игроков — из уже названной Motorola и всеми любимой Nokia. Ближе к началу 1999 года в финская компания выбилась в лидеры и удерживала свою доминантную позицию на протяжении чуть более 12 лет. Только в 2012 году ее смогла обойти Samsung, закрепившись на первом месте вплоть до конца таймлайна инфографики. В 2014 году Nokia слетела и со второго места, уступив Apple.

Отдельный интерес на инфографике вызывает наблюдение за тем, как на протяжении 24 лет какие-то компании появлялись и буквально сразу исчезали, а какие-то долгое время плелись позади всего списка и буквально за несколько лет вырвались в лидеры.

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