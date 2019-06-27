Опубликован список главных производителей телефонов с 1993 по 2017 гг.

Так, благодаря данной иллюстрации, можно заметить, как до 1998 года лидером рынка была Motorola. Справедливости ради стоит отметить, что на тот момент рынок в принципе состоял из двух игроков — из уже названной Motorola и всеми любимой Nokia. Ближе к началу 1999 года в финская компания выбилась в лидеры и удерживала свою доминантную позицию на протяжении чуть более 12 лет. Только в 2012 году ее смогла обойти Samsung, закрепившись на первом месте вплоть до конца таймлайна инфографики. В 2014 году Nokia слетела и со второго места, уступив Apple.