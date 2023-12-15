Опубликован список из 117 смартфонов Xiaomi, которые обновятся до HyperOS

Пока официального анонса со списком совместимых устройств нет, однако на основе доступных данных удалось составить предварительный список смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, которые, вероятно, получат обновление.

Из предварительных данных следует, что первыми обновление получат флагманские устройства Xiaomi, такие как Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13 Ultra и Xiaomi 12S Ultra.

Следом за ними по обновлению HyperOS пойдут более старые и бюджетные модели, включая представителей брендов Poco и Redmi. Полный список можно увидеть ниже:

Помимо того, что в HyperOS ожидается значительное улучшение производительности и расширение функционала, также известно, что обновление будет выпущено поэтапно. Это значит, что флагманы получат его раньше, чем менее дорогие и старые модели.

Тем не менее, стоит отметить, что не все устройства смогут воспользоваться обновлением. Некоторые смартфоны, такие как Redmi K30 Series, Redmi Note 9 Series и Poco X3, вероятно, останутся за бортом из-за ограничений по аппаратной совместимости и стратегических решений компании.