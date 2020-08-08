Опубликован список лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Стоит отметить, что бенчмарком были составлены сразу несколько рейтингов. Основаны они, к слову, на статистике продаж и отзывов покупателей на китайском рынке. Так, устройства были классифицированы по ценовому сегменту. Таким образом, в первом рейтинге представлены устройства с лучшим сочетанием цены и качества, стоимость которых не превышает 215 долларов. Данный список возглавил Redmi Note 8 Pro в модификации на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Второе место, в свою очередь, досталось HONOR 9X в аналогичной комплектации, тогда как на третьем оказался Redmi 9 с 4/64 ГБ памяти.
Также был составлен рейтинг лучших смартфонов в ценовом диапазоне от 216 до 287 долларов. Здесь же лидером стал Redmi 10X 5G с 6/64 ГБ памяти. Второе место получил Redmi K30 5G 6/128 ГБ, а на третьем оказался HONOR 20 Pro 8/128 ГБ.
Что касается оптимальных смартфонов, стоимость которых начинается от 288 до 431 долларов, ими были названы iQOO Z1 6/128 ГБ, Redmi K30 5G 8/128 ГБ и iQOO Neo3 6/128 ГБ.
Эксперты также назвали лучшие варианты при бюджете от 432 до 646 долларов. Так, лидером стал Redmi K30 Pro, тогда как на втором месте оказался iQOO 3 8/128 ГБ. Замыкает тройку лидеров Black Shark 3 8/128 ГБ.
Эксперты считают, что оптимальным вариантом при бюджете от 647 долларов является Xiaomi Mi10 Pro на 8/256 ГБ. Присмотреться следует и к OPPO Find X2 8/128 ГБ и vivo X50 Pro 8/128 ГБ, которые заняли второе и третье место соответственно.