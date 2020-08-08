Опубликован список лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Стоит отметить, что бенчмарком были составлены сразу несколько рейтингов. Основаны они, к слову, на статистике продаж и отзывов покупателей на китайском рынке. Так, устройства были классифицированы по ценовому сегменту. Таким образом, в первом рейтинге представлены устройства с лучшим сочетанием цены и качества, стоимость которых не превышает 215 долларов. Данный список возглавил Redmi Note 8 Pro в модификации на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Второе место, в свою очередь, досталось HONOR 9X в аналогичной комплектации, тогда как на третьем оказался Redmi 9 с 4/64 ГБ памяти.