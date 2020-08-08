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Опубликован список лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Причем в разных ценовых сегментах
Известный бенчмарк AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов по соотношению цены и качества. Данный рейтинг включает устройства, анонсированные как в конце 2019 года, так и в первой половине текущего.

Стоит отметить, что бенчмарком были составлены сразу несколько рейтингов. Основаны они, к слову, на статистике продаж и отзывов покупателей на китайском рынке. Так, устройства были классифицированы по ценовому сегменту. Таким образом, в первом рейтинге представлены устройства с лучшим сочетанием цены и качества, стоимость которых не превышает 215 долларов. Данный список возглавил Redmi Note 8 Pro в модификации на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Второе место, в свою очередь, досталось HONOR 9X в аналогичной комплектации, тогда как на третьем оказался Redmi 9 с 4/64 ГБ памяти.

До 215 долларов

Также был составлен рейтинг лучших смартфонов в ценовом диапазоне от 216 до 287 долларов. Здесь же лидером стал Redmi 10X 5G с 6/64 ГБ памяти. Второе место получил Redmi K30 5G 6/128 ГБ, а на третьем оказался HONOR 20 Pro 8/128 ГБ.

от 216 до 287 долларов

Что касается оптимальных смартфонов, стоимость которых начинается от 288 до 431 долларов, ими были названы iQOO Z1 6/128 ГБ, Redmi K30 5G 8/128 ГБ и iQOO Neo3 6/128 ГБ.

от 288 до 431 долларов

Эксперты также назвали лучшие варианты при бюджете от 432 до 646 долларов. Так, лидером стал Redmi K30 Pro, тогда как на втором месте оказался iQOO 3 8/128 ГБ. Замыкает тройку лидеров Black Shark 3 8/128 ГБ.

от 432 до 646 долларов

Эксперты считают, что оптимальным вариантом при бюджете от 647 долларов является Xiaomi Mi10 Pro на 8/256 ГБ. Присмотреться следует и к OPPO Find X2 8/128 ГБ и vivo X50 Pro 8/128 ГБ, которые заняли второе и третье место соответственно.

от 647 долларов