Опубликован список самых ожидаемых смартфонов в октябре 2021 года

Стоит отметить, что это именно список, а не рейтинг — девайсы не «соревнуются» друг с другом за право считаться «самым желанным».

Открывает лист ожиданий OnePlus 9RT. По данным инсайдеров, смартфон представят уже 15 октября. В его основу ляжет неизвестный среднебюджетный чип, а отличительными особенностями аппарата могут стать 120 Гц дисплей и быстрая зарядка на 65 Вт.

Вслед за творением китайского бренда идут флагманы Google — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Как и в случае с творением OnePlus, точной даты презентации смартфонов поискового гиганта не сообщалось. Но судя по всему, телефоны всё же покажут в текущем месяце. Устройства должно стать первыми в линейке, получившими фирменный чип Google — Tensor.

Не менее интересным выглядит и новинка от Realme — Realme GT Neo 2. Правда, тут есть небольшая хитрость — изначально девайс представили ещё в сентябре, но лишь в Китае. А уже в октябре девайс должен выйти за пределами Поднебесной. В его основе лежит Snapdragon 870 от Qualcomm, батарея на 5000 мАч и до 12 ГБ оперативной памяти.

Полный список ожидаемых смартфонов выглядит следующим образом: