Опубликован список самых популярных среди россиян игровых смартфонов

Телефоны
Сегодня в 09:35
Опубликован список самых популярных среди россиян игровых смартфоновОт Asus ROG Phone 5 до Black Shark 4
Российское представительство AliExpress опубликовало статистику, благодаря которой выяснилось, какие игровые смартфоны наиболее востребованы среди россиян.
Так, согласно размещенным данным, самыми популярными среди россиян геймерскими смартфонами на начало лета стали Asus ROG Phone 5, Nubia Red Magic 6, а также модель Black Shark 4. Отмечается, что россияне готовы отдавать за игровые смартфоны от 39 до 50 тысяч рублей.
Аналитики также установили, что в стране зафиксировался рост спроса на игровые аксессуары для смартфонов — в 4,3 раза за май. Самым популярным товаром данной категории оказались накладные геймпады с держателем для смартфона. В сравнении с прошлогодним аналогичным периодом их востребованность увеличилась в 3,7 раза. Популярность среди россиян пользовались также специальные геймерские кулеры для смартфонов, VR-аксессуары и игровые наушники.