Опубликован список самых популярных среди россиян игровых смартфонов

Так, согласно размещенным данным, самыми популярными среди россиян геймерскими смартфонами на начало лета стали Asus ROG Phone 5, Nubia Red Magic 6, а также модель Black Shark 4. Отмечается, что россияне готовы отдавать за игровые смартфоны от 39 до 50 тысяч рублей.

Аналитики также установили, что в стране зафиксировался рост спроса на игровые аксессуары для смартфонов — в 4,3 раза за май. Самым популярным товаром данной категории оказались накладные геймпады с держателем для смартфона. В сравнении с прошлогодним аналогичным периодом их востребованность увеличилась в 3,7 раза. Популярность среди россиян пользовались также специальные геймерские кулеры для смартфонов, VR-аксессуары и игровые наушники.