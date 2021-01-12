Опубликован список самых востребованных среди россиян 5G-смартфонов

Первое место в этом списке занял iPhone 12 на 128 ГБ. Второго места удостоился также представитель этой линейки Apple, а именно модель iPhone 12 Pro Max в модификации на 256 ГБ. На третьем месте, в свою очередь, оказался смартфон южнокорейского гиганта Samsung - Galaxy S20 Ultra на 128 ГБ внутренней памяти. Также в рейтинг самых популярных 5G-смартфонов в России вошли Honor 30 и iPhone 12 Pro в модификациях на 128 ГБ.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в целом, доля 5G-смартфонов зафиксировалась на отметке 2,5% в штучных продажах и 8% в деньгах.