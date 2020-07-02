В прошлом году производители смартфонов показали, как может выглядеть плавность на Android - такие устройства как OnePlus 7 Pro, Realme X2 Pro и т.д. получили для этих целей дисплеи с частотой обновления 90 Гц. И да, 90 Гц это, конечно, приятно, но пользователи явно хотят большего. Именно на радость им в сети был опубликован список смартфонов, которые в 2020 году получат экраны с частотой обновления 120 Гц и выше.