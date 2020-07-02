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Опубликован список смартфонов, которые в 2020 году получат экраны с частотой обновления 120 Гц и выше
Интересно, а чем смартфоны попытаются удивить нас в 2021 году?
В прошлом году производители смартфонов показали, как может выглядеть плавность на Android - такие устройства как OnePlus 7 Pro, Realme X2 Pro и т.д. получили для этих целей дисплеи с частотой обновления 90 Гц. И да, 90 Гц это, конечно, приятно, но пользователи явно хотят большего. Именно на радость им в сети был опубликован список смартфонов, которые в 2020 году получат экраны с частотой обновления 120 Гц и выше.
Источником данного сообщения является основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг - именно он опубликовал список, в котором упоминаются все девайсы, которые вышли или выйдут в текущем году, и получат при этом повышенную частоту обновления:
Стоит отметить, что среди устройств отсутствует Huawei Mate 40, что как бы дает нам понять, что устройство будет “довольствоваться” лишь 90 Гц экраном. Зато в списке есть упоминание Huawei Mate X2 - явно положительная новость для тех, кто ждет анонса второго поколения складных смартфонов от китайского бренда.