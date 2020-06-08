Опубликован список смартфонов Nokia, которые получат новейший Android 11

Напомним, что большинство фирменных смартфонов компании участвуют в программе Android One, которая подразумевает обновление операционной системы в течение двух лет. Таким образом, все смартфоны-участники данной программы, которые были выпущены на базе Android 9.0 и Android 10, автоматически обеспечены поддержкой Android 11.

Сам список смартфонов Nokia, которые получат новейший Android 11, выглядит следующим образом: Nokia 9 PureView; Nokia 2.2; Nokia 3.2; Nokia 4.2; Nokia X71; Nokia 8.1; Nokia 6.2; Nokia 7.2; Nokia 2.3; Nokia 5.3; Nokia 8.3; Nokia 1.3; Nokia C2; Nokia C1.