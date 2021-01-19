Опубликован список смартфонов Samsung, которые обновятся до новейшей Android 11

Новейшая версия фирменной оболочки Samsung — OneUI 3.1 — уже представлена компанией. Она будет установлена на свежую линейку Galaxy S21 прямо из коробки. Но что ещё интереснее, в её основу лёг Android 11. Сейчас же стало известно, какие ещё аппараты южнокорейского гиганта, кроме текущих флагманов, смогут обновиться до новейшей версии Android.