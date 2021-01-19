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Опубликован список смартфонов Samsung, которые обновятся до новейшей Android 11
Там нашлось место и аппаратам двухгодичной давности
Новейшая версия фирменной оболочки Samsung — OneUI 3.1 — уже представлена компанией. Она будет установлена на свежую линейку Galaxy S21 прямо из коробки. Но что ещё интереснее, в её основу лёг Android 11. Сейчас же стало известно, какие ещё аппараты южнокорейского гиганта, кроме текущих флагманов, смогут обновиться до новейшей версии Android.
Что интересно, в перечень «кандидатов на обновление» попали лишь относительно новенькие девайсы. Так, самыми старыми из них оказались смартфоны линейки Galaxy S10, вышедшие в начале 2019 года. Также в списке тех, кто получит Android 11, нашлось место и оригинальному Galaxy Fold, и Galaxy Note 20. Полный список выглядит следующим образом:
Отметим, что точной даты выхода обновления для всех перечисленных устройств всё ещё нет. Но учитывая скорый релиз линейки Galaxy S21, вполне возможно, что и на прочих аппаратах OneUI 3,1 на базе нового Android, выйдет совсем скоро.