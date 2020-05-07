Опубликован свежий рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
Как ни странно, на первом месте данного списка оказался смартфон, работающий на базе процессора от MediaTek — Oppo Reno3 5G базируется на MediaTek Dimensity 1000L и умудряется при этом набирать 405 159 баллов. На втором месте расположился смартфон Honor 30S на базе фирменного процессора Kirin 820. Третье же место досталось Vivo с ее Vivo S6 5G на базе Exynos 980. Таким образом, в первую тройку не попали ни один смартфон, который был бы собран на базе процессоров Qualcomm.
Также не менее интересно и то, что рейтинг AnTuTu плавно “захватывают” девайсы, работающие в том числе в мобильных сетях пятого поколения 5G. Прямо сейчас лишь три последних места в рейтинге принадлежат моделям Huawei на основе 4G-процессора, в то время как все остальные девайсы, еще и на более высоких позициях — это смартфоны с поддержкой 5G.