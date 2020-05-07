Опубликован свежий рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

Также не менее интересно и то, что рейтинг AnTuTu плавно “захватывают” девайсы, работающие в том числе в мобильных сетях пятого поколения 5G. Прямо сейчас лишь три последних места в рейтинге принадлежат моделям Huawei на основе 4G-процессора, в то время как все остальные девайсы, еще и на более высоких позициях — это смартфоны с поддержкой 5G.