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Сегодня 08:02

Опубликован свежий рейтинг самых мощных недорогих смартфонов

И на первом месте оказался смартфон, созданный на базе чипа MediaTek!
Разработчики популярного теста производительности AnTuTu опубликовали очередной рейтинг самых мощных недорогих смартфонов.

Как ни странно, на первом месте данного списка оказался смартфон, работающий на базе процессора от MediaTek — Oppo Reno3 5G базируется на MediaTek Dimensity 1000L и умудряется при этом набирать 405 159 баллов. На втором месте расположился смартфон Honor 30S на базе фирменного процессора Kirin 820. Третье же место досталось Vivo с ее Vivo S6 5G на базе Exynos 980. Таким образом, в первую тройку не попали ни один смартфон, который был бы собран на базе процессоров Qualcomm.

Также не менее интересно и то, что рейтинг AnTuTu плавно “захватывают” девайсы, работающие в том числе в мобильных сетях пятого поколения 5G. Прямо сейчас лишь три последних места в рейтинге принадлежат моделям Huawei на основе 4G-процессора, в то время как все остальные девайсы, еще и на более высоких позициях — это смартфоны с поддержкой 5G.

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