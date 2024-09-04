Опубликован топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu

Опубликовано 04 сентября 2024, 07:171 мин.
Опубликован топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTuИ ни одного устройства на Exynos
Данные AnTuTu за август показали, что лидером среди мощных Android-смартфонов стал Red Magic 9S Pro+, оснащенный продвинутой версией Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и специально разработанной системой охлаждения для игр.
Второе место занял OnePlus Ace 3 Pro, а третье – iQOO Neo9S Pro+.
Asus ROG Phone 8 Pro, который ранее был на первом месте, теперь занимает четвертую позицию. В топ-10 также вошли Redmi K70, Vivo X100 Ultra, Vivo X100 Pro, Vivo X100 и OnePlus 12.
Из десяти лучших устройств шесть оснащены различными версиями Snapdragon 8 Gen 3, а оставшиеся четыре работают на MediaTek Dimensity 9300 или 9300+.
Стоит признать, что свежие результаты в очередной раз демонстрируют лидирующие позиции Qualcomm и MediaTek в сегменте производительных Android-смартфонов.