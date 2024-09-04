Опубликован топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu

Из десяти лучших устройств шесть оснащены различными версиями Snapdragon 8 Gen 3, а оставшиеся четыре работают на MediaTek Dimensity 9300 или 9300+.

Стоит признать, что свежие результаты в очередной раз демонстрируют лидирующие позиции Qualcomm и MediaTek в сегменте производительных Android-смартфонов.