Опубликован топ-20 самых ожидаемых смартфонов 2022 года

Флагман Apple в общей сложности набрал 1 110 030 поисковых запросов. Идущий следом за ним Samsung Galaxy S22 может похвастаться лишь показателем в 518 тыс запросов — в два раза меньше.

Что интересно, замыкает тройку лидеров также устройство от Apple — iPhone SE (2022). Его в общей сложности искали 285 000 раз.