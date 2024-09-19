Опубликован топ-5 лучших смартфонов HONOR на осень 2024 года

Устройства этого бренда успешно конкурируют с моделями от Samsung и Apple, несмотря на ограниченное присутствие на международном рынке.

Лучший смартфон HONOR в целом — Magic6 Pro. Этот флагман 2024 года выделяется отличным 6.8-дюймовым OLED-экраном, интересным дизайном и достойной автономностью. Среди недостатков отмечено отсутствие ИИ-функций.

Лучший складной смартфон — Magic V3. Он сочетает сверхтонкий корпус, легкий вес, отличные фотовозможности и впечатляющий дизайн. Однако стоимость этой модели составляет почти €2000.

Лучшая модель среднего класса — HONOR 200 Pro. Смартфон оснащен хорошими камерами и емким аккумулятором. Единственный минус — фантомные касания, свойственные устройствам с изогнутыми экранами.

Лучшее доступное решение — HONOR 90. Этот гаджет предлагает яркий дисплей, премиальный дизайн, увеличенный объем базового хранилища и быструю зарядку. Недостаток — отсутствие защиты от воды и пыли.

Лучший по соотношению цены и качества — Magic5 Pro. Устройство имеет флагманские возможности, но может отпугнуть массивным фотоблоком и редкими сбоями при съемке.