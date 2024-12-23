Опубликован топ-6 камерофонов конца 2024 года по версии Gizmochina

Лидером стал iPhone 16 Pro с 48-мегапиксельной камерой, сенсором второго поколения и 5-кратным телеобъективом.

Его возможности съёмки в условиях низкой освещённости и поддержка 4K/120fps видео делают его отличным выбором для праздничных вечеров.

Xiaomi 14 Ultra выделяется 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-900 с переменной диафрагмой, который обеспечивает потрясающее качество ночных снимков.

Vivo X100 Ultra предлагает 200-мегапиксельный сенсор и 20-кратный зум, позволяя детально снимать украшения и декорации.

Samsung Galaxy S24 Ultra с 200-мегапиксельной камерой и 100-кратным Space Zoom отлично подойдёт для съёмки звёздного неба.

Google Pixel 9 Pro выделяется вычислительной фотографией и функциями улучшения снимков, а iPhone 16, несмотря на относительно доступную цену, предлагает отличное качество кадров.

Каждый из этих смартфонов способен сделать ваши праздничные снимки незабываемыми.