Телефоны
Опубликовано 07 ноября 2024, 10:34
1 мин.

Опубликован топ-7 складных смартфонов на конец 2024 года

Совершенно разных форматов
Ресурс Tom's Guide составил рейтинг лучших складных смартфонов на конец 2024 года.
Опубликован топ-7 складных смартфонов на конец 2024 года
© Tom's Guide

Лидером признан OnePlus Open, выделяющийся качественной сборкой, стильным дизайном и мощной начинкой.

На втором месте — Samsung Galaxy Z Fold 6 со своим тонким корпусом, малым весом и поддержкой функций на основе искусственного интеллекта.

Motorola Razr 2024 получил звание самого выгодного по цене складного смартфона благодаря элегантному дизайну и отличным экранам.

Четвертую позицию занял Google Pixel 9 Pro Fold, отмеченный за лучший дисплей, впечатляющей яркостью и отзывчивостью.

Samsung Galaxy Z Flip 6 признан лучшим камерофоном среди складных устройств. Motorola Razr Plus 2024 занимает шестую строчку, как самый привлекательный по внешнему виду смартфон.

Топ-7 замыкает Nubia Flip 5G, наиболее доступная модель среди всех раскладушек на рынке.

Источник:Tom's Guide
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Складной смартфон
,
#рейтинг