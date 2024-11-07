Опубликован топ-7 складных смартфонов на конец 2024 года

Опубликовано 07 ноября 2024, 10:341 мин.
Опубликован топ-7 складных смартфонов на конец 2024 годаСовершенно разных форматов
Ресурс Tom's Guide составил рейтинг лучших складных смартфонов на конец 2024 года.
Лидером признан OnePlus Open, выделяющийся качественной сборкой, стильным дизайном и мощной начинкой.
На втором месте — Samsung Galaxy Z Fold 6 со своим тонким корпусом, малым весом и поддержкой функций на основе искусственного интеллекта.
Motorola Razr 2024 получил звание самого выгодного по цене складного смартфона благодаря элегантному дизайну и отличным экранам.
Четвертую позицию занял Google Pixel 9 Pro Fold, отмеченный за лучший дисплей, впечатляющей яркостью и отзывчивостью.
Samsung Galaxy Z Flip 6 признан лучшим камерофоном среди складных устройств. Motorola Razr Plus 2024 занимает шестую строчку, как самый привлекательный по внешнему виду смартфон.
Топ-7 замыкает Nubia Flip 5G, наиболее доступная модель среди всех раскладушек на рынке.