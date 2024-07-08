Опубликован топ мощнейших Android-смартфонов по версии AnTuTu на данный момент

Этот игровой флагман набрал впечатляющие 2 113 236 баллов, достигнув предела возможностей процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Игровая направленность устройства объясняет его высокую производительность, хотя это и сказалось на весе и возможностях камеры.

На втором месте оказался Red Magic 9 Pro с результатом 2 075 567 баллов. Также ориентированный на геймеров, этот смартфон предлагает мощную производительность и чистый дизайн без выступающих камер, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит эстетичность.