Опубликован топ смартфонов... с ИК-портом

Команда Tom's Guide составила рейтинг лучших смартфонов с этой функцией, проведя подробное тестирование каждого.

Одной из самых примечательных моделей стал OnePlus 12. Это флагман с выдающейся автономностью и беспроводной зарядкой. Смартфон оснащен большим аккумулятором, который обеспечивает 17 часов и 41 минуту работы.

Xiaomi 14 также оказался в числе лучших, благодаря новейшему процессору Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти. Помимо инфракрасного порта, его 6.36-дюймовый OLED-дисплей обладает адаптивной частотой обновления 120 Гц и тройной задней камерой.

Ещё один достойный представитель рейтинга — OnePlus Open, складной смартфон, который выделяется функцией Open Canvas, позволяющей одновременно располагать до трех приложений на большом гибком AMOLED-дисплее.

Среди ретро-моделей отметился LG G5, выпущенный в 2016 году, отличающийся модульной конструкцией и съемной батареей, несмотря на то, что сегодня он уже не производится. OnePlus 12R тоже заслужил похвалу за хорошее сочетание цены и возможностей, включая ИК-порт.